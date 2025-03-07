В ЕС зафиксировали рекордное снижение рождаемости

В 2023 году в странах Европейского Союза (ЕС) родились 3,67 млн детей, что на 5,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро Евростат. Это самое значительное снижение рождаемости за последние шестьдесят лет — с 1961 года.

Суммарный коэффициент рождаемости в ЕС теперь составляет 1,38 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня, необходимого для поддержания стабильного населения.

Среди стран с наилучшей ситуацией в области рождаемости выделяется Болгария, где коэффициент рождаемости составляет 1,81. Также высокие показатели отмечены во Франции (1,66) и Венгрии (1,55).

В то же время самыми низкими показателями рождаемости отличаются Мальта (1,06), Испания (1,12) и Литва (1,18).

Эксперты утверждают, что причины снижения рождаемости могут быть связаны с экономическими факторами, изменениями в образе жизни и социальной политикой.

Ранее ТАСС сообщил, что единовременное пособие при рождении ребенка в России могут увеличить до 50 тыс. рублей.