Ночью на среду, 11 сентября, украинцы предприняли попытку захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официальный канал Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, российским военным удалось сорвать планы украинцев по захвату буровой установки. Для того чтобы эти планы осуществить, киевский режим направил морской десант (в него входило 14 катеров Willard Sea Force производства США).

Начался бой российских военных и сил Черноморского флота с врагом: в итоге было потоплено восемь морских катеров, а также уничтожено не меньше 80 украинских военных. Оставшиеся шесть катеров просто вернулись на «базу», даже не попытавшись забрать раненых.

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