Число консультаций Главгосстройнадзора Подмосковья для бизнеса выросло на четверть в этом году

В этом году сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели почти 4,5 тысячи консультирований для представителей бизнеса, включая застройщиков, генподрядчиков и техзаказчиков. Их число выросло почти на 25% в сравнении с прошлым годом, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что большинство консультаций касались организации государственного строительного надзора, соблюдения требований проектной документации и порядка обжалования действий должностных лиц. Чаще всего за ними обращались предприниматели из четырех округов — Одинцово, Мытищи, Раменский и Балашиха. Глава областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян напомнил, что предприниматели могут воспользоваться сервисом «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности», который доступен на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за три года в регионе откроют 150 предприятий по программе импортозамещения.