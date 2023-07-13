В этом году уже более шестисот малышей появились на свет в Подмосковье благодаря ЭКО
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С начала текущего года с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения жительницы Подмосковья родили уже более шестисот малышей.
Глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что всего в этом году запланировано провести порядка пяти с воловиной тысяч подобных процедур. А получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе проходит радикальная замена тяжелого медоборудования на цифровое.