В этом году уже более шестисот малышей появились на свет в Подмосковье благодаря ЭКО

С начала текущего года с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения жительницы Подмосковья родили уже более шестисот малышей.

Глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что всего в этом году запланировано провести порядка пяти с воловиной тысяч подобных процедур. А получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе проходит радикальная замена тяжелого медоборудования на цифровое.