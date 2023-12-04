В этом году в Подмосковье решили проблему более 12 тысяч обманутых дольщиков

Всего в Московской области насчитывалось 117 тысяч обманутых дольщиков. В последние годы регион активно решает эту проблему. Об этом первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин напомнил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

«Задача на 2023 год у нас стояла решить проблему 15,7 тысяч граждан. На 1 декабря решена проблема 12,3 тысячи граждан. И осталось решить проблему 3,4 тысячи граждан в 115 многоквартирных домах», - сообщил Фомин.

Он отметил, что в регионе необходимо достроить 69 домов. На ежедневном контроле стройнадзора находится каждый такой дом. Еще для 46 домов нужно осуществить выплаты.

В этом году проблема основного количества дольщиков уже решена. Были введены знаковые дома в ЖК «Лайково», «Белые Росы», «Видный город», «Митино Дальнее» и других. При этом проблема обманутых дольщиков остается еще в 22 муниципалитетах.

Также Максим Фомин отметил, что в Подмосковье более трех сотен обманутых дольщиков получат выплаты от инвесторов.

«Есть категории граждан, которые идут на выплаты за счет инвесторов. Это 335 граждан в 19 домах и 3 нежилых объектах», - отметил он.

Первый заместитель председателя правительства Московской области подчеркнул, что уже принято постановление, которое позволяет отправить средства на депозит в банке Дом.РФ. И соответственно, граждане могут там получить выплаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как подмосковных дольщиков обеспечивают жильем.