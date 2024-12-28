В странах Европы начали ограничивать доступ к телеграм-каналу РИА Новости — он стал недоступен для пользователей в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, сообщило агентство.

При попытке открыть материалы канала появляется уведомление, в котором говорится, что ресурс якобы нарушал законодательство данных стран, однако конкретные примеры не приводятся.

Каждый день канал РИА Новости привлекал более 250 тыс. пользователей, просматривающих материалы на языках, распространенных в Европе. Также стало известно, что в некоторых европейских странах были заблокированы телеграм-каналы Russia Today.

Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все более напряженной.

Европейский союз реализовал несколько пакетов санкций против российских СМИ, что в частности привело к блокировке доступа к ресурсам медиагруппы «Россия сегодня», включая сайт ria.ru и сайты агентства Sputnik, а также их аккаунты в мессенджерах и социальных сетях.

Ранее в Дирекции ВГТРК заявляли о крахе свободы СМИ на Западе. Руководство стран Запада продолжает накладывать все возможные ограничение на представителей СМИ России, так как это единственная возможность ограничить распространение мнения, отличного от дозволенного.