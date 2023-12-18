В Европе назвали дату, когда пройдет саммит о выделении многолетней помощи Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил о проведении внеочередного саммита, который будет посвящен, в том числе, вопросу согласования финансовой помощи для Украины на сумму 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года.

Ожидается, что саммит состоится 1 февраля 2024 года. Об этом пишет РИА новости.

Финансовая поддержка направлена на поддержание экономики Украины. Решение о выделении средств должно быть принято согласно процедурам и с учетом мнения всех членов Евросовета.

Известно, что Венгрия выступила как единственная страна, высказавшая противоположное мнение относительно выделения финансовой помощи Украине. Этот вопрос может стать предметом острой дискуссии на предстоящем саммите.

Между тем, представители других стран Евросоюза выражают надежду на конструктивный диалог и поиск компромисса в рамках обсуждения финансовой поддержки для Украины.