В Европе не доверяют Венгрии из-за лояльности властей к России - СМИ

Как сообщают западные СМИ, дипломаты Евросоюза не стремятся делиться важной информацией с венгерскими властями, так как лидер страны открыто поддерживает Россию. Один из дипломатов считает, что представители Украины должны чувствовать себя неловко, когда делятся планами в присутствии Орбана.

При этом европейские службы безопасности не нашли объективных доказательств наличия риска из-за контакта России и Венгрии. Угрозы не увидели и в премьере Словакии, занявшем свой пост в четвертый раз и обещавшем не дать Украине ни одного патрона.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».