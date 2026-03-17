В Европе продают ГАЗ-24 «Волга» 1981 года за €13,5 тысяч

В Европе выставили на продажу легендарный советский автомобиль ГАЗ-24 «Волга» 1981 года выпуска, пишет портал «110km.ru». Машина находится в почти неизменном состоянии, но получила некоторые доработки для удобства повседневной эксплуатации. Это четырехдверный седан, известный своей выносливостью и простотой конструкции. Кузов окрашен в цвет «Охра».

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 95 лошадиных сил. Расход топлива составляет около 10 литров на 100 километров. Двигатель и коробка передач — новые.

Внешне автомобиль практически не изменился, но для комфорта добавили шины увеличенного размера, цифровое радио, датчик температуры масла, новые зеркала и даже парковочные датчики.

Пробег и количество прежних владельцев неизвестны, но с 2016 года машина находится в одних руках. В комплекте с автомобилем идут оригинальные инструкции, руководства по ремонту и обслуживанию, а также список запасных частей и счета за детали. Благодаря доступности запчастей новый владелец сможет обслуживать «Волгу» самостоятельно.

Цена автомобиля — €13,5 тысяч, но она обсуждаема. Продавец рекомендует личный осмотреть машину и провести тест-драйв перед покупкой.

