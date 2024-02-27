В Европе создадут новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

Евродепутаты проголосовали за создание нового фонда на 50 миллиардов евро для помощи Украине, идею поддержали большинством голосов. Об этом сообщает РИА Новости .

За создание нового фонда для помощи киевскому режиму проголосовали сразу 536 депутатов из 615. При этом еще 40 парламентариев выступили против выделения новых средств, а 39 человек воздержались от участия в голосовании. В итоге, по словам еврокомиссара Оливера Вархели, уже в первой половине марта Украина получит первые средства из нового фонда.

Создать фонд лидеры стран-участников ЕС решили еще в начале февраля, тогда же была названа сумма, которую заложат в фонд. Планируется, что эти средства будут растянуты до 2027 года. Предоставление средств из фонда будет возможно только при соблюдении ряда правил. Выделение денег будет ежегодно обсуждаться странами.

Планируется, что фонд станет новым способом поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Прежде каждое решение о предоставлении денег требовало поддержки всех участников Евросоюза, но Венгрия часто блокировала любые попытки перевести деньги Киеву.