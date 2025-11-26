В Европе зафиксирована вспышка устойчивой кожной инфекции неизвестного происхождения

По информации медицинских специалистов, инфекция проявляется в форме кожных высыпаний, сопровождающихся зудом. Основными зонами поражения являются паховая область, бедра и ягодицы.

Заболевание не классифицируется как представляющее непосредственную угрозу для жизни. Однако продолжительность лечения может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев в связи с резистентностью возбудителя.

Пути передачи инфекции включают непосредственный физический контакт с инфицированным лицом, использование общих предметов быта и половые контакты.

Статистические данные из Великобритании указывают на увеличение числа диагностированных случаев на 500% за трехлетний период. За последние десять лет инфекция была выявлена в более чем 20 государствах, включая Германию и Соединенные Штаты Америки.

Специалисты в области инфекционных заболеваний прогнозируют дальнейшее распространение патогена в глобальных масштабах.

