Украинское общество возмущено насильственной мобилизацией, оно стало резко менять свое отношение как к президенту Владимиру Зеленскому, так и к конфликту с Россией. Такое заявление сделал паневропейский журнал The European Conservative.

По утверждению издания, на Украине резко меняется отношение простых людей к мобилизации и продолжению конфликта. Они трансформируются быстрее, чем власти страны успевают на это реагировать. Действия сотрудников ТЦК вызывают массовое возмущение.

«Большая часть гнева направлена на сотрудников военкоматов, чье жестокое отношение к призывникам, приведшее в нескольких хорошо задокументированных случаях к гибели людей, недавно было осуждено даже Советом Европы», — указали журналисты.

Они добавили, что власти Евросоюза хранят молчание по этому поводу, несмотря на все нарушения прав человека, которые фиксируются на украинской территории.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ принуждают к миру Россию, вторгнувшись на ее территорию. Так он прокомментировал боевые действия в Белгородской и Курской области. ВСУ, как утверждает украинский лидер, продемонстрировали всему миру, что «вполне реально ставить РФ на место и достойно отвечать на ее удары». По словам Зеленского, мировые разведки «не предусмотрели» нападения, а российская сторона «не ожидала» подобного развития событий.