В европейской части России спрогнозировали землетрясения

Доктор физико-математических наук и эксперт из РАН Алексей Завьялов в беседе с «Говорит Москва» рассказал о возможных землетрясениях в европейской части РФ.

По прогнозу специалиста, подземные толчки могут произойти в Калининградской области, на территории Северного Кавказа, в Краснодарском крае и на Крымском полуострове. Маловероятно, что трясти будет Москву и Московскую область, так как там в целом не сейсмоопасная зона.

Отдельно Завьялов выделил Калининградскую область, где во второй половине 2000-х случалось мощное землетрясение.

«Были разрушены даже мосты, железнодорожное полотно. Также в Крыму может быть. Вспомним Ильфа и Петрова, «12 стульев». Они описывали как раз крымское землетрясение 1927 года. Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край. Вот это сейсмоактивные зоны европейской части России», — подчеркнул собеседник.

Напомним, 28 марта в Мьянме и Таиланде произошло жесткое землетрясение магнитудой 7,7. В общей сложности погибли 3,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Мьянме выросло.