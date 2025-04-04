Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло

Как уточняется в публикации, число погибших по данным на пятницу выросло до 3301 человека, а численность тех, кто получил травмы и попал в больницы, выросла до 4792 граждан. При этом до сих пор во время поисково-спасательных работ не был обнаружен 221 человек.

Напомним, что разрушительное землетрясение случилось на территории Мьянмы еще 28 марта, его магнитуда, по данным от метеодепартамента Таиланда, составила 8,2. Также сутками ранее сообщались подробности катаклизма и поисков людей.