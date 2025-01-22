В Европейском содружестве специалистов туриндустрии назвали малоизвестные места для интересных туров

Путешественники все чаще выбирают путешествия внутри страны, однако найти новое направление, которое не будет популярным, не всегда легко. Вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина назвала менее известные, однако интересные направления, которые востребованными среди туристов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, среди направлений гастрономический туризм, популярный в Ярославской и Московской областях, активно развивающийся на Урале и в столице промышленный туризм.

Эксперт пояснила, что ряд природных объектов, вроде Дивногорья в Воронежской области, также вполне можно посещать круглогодично. Также может произойти всплеск интереса к какому-либо месту, аналогично тому, как это произошло с Териберкой после выхода художественного фильма. В указанном случае именно художественная лента сыграла решающую роль, привлекая внимание экспертов, блогеров и зрителей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали среднюю стоимость поездки за рубеж в этом году.