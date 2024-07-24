В ФБР заявили об угрозе теракта, похожего на атаку в «Крокусе»

В США может произойти теракт, сравнимый по масштабам с атакой на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй, его комментарий передает РИА Новости.

Директор американской ФСБ выступил в судебном комитете палаты представителей Конгресса. Там он выразил обеспокоенность уровнем террористических угроз.

«Мы все сильнее обеспокоены угрозой подготовки террористической атаки из-за рубежа, что вызывает большую тревогу, и вообще возможностью скоординированного теракта, подобного тому, что мы видели в концертном зале в России. Но только тут, в США», — заявил руководитель бюро.

По его словам, службы безопасности продолжают мониторить обстановку и изучать потенциальные риски.

Напомним, в марте 2024 года в красногорском «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в зал и открыли стрельбу. Погибшими стали 145 человек, концертный комплекс полностью сгорел. Среди пострадавших не менее 500 граждан.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках.