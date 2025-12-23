В Федерации йоги России могут зарегистрировать новую позу от сети «Тануки»

Сеть японских ресторанов «Тануки» предпринимает неожиданный шаг в мир духовных практик. Компания официально обратилась в Федерацию йоги России с инициативой внести в национальный реестр авторскую позу под названием «прямая креветка». Если заявка будет одобрена, это станет первым за многие десятилетия пополнением официального списка асан.

Идея родилась после уникального эксперимента — сессии «ролловой йоги», проведенной в одном из заведений сети. Наблюдая за посетителями, сотрудники заметили, что многие интуитивно принимали схожую расслабленную позу. В ней гости испытывали наибольшее умиротворение и комфорт.

Как описывают в «Тануки», «прямая креветка» выполняется лежа или полулежа с вытянутым корпусом, расслабленными плечами, ровным дыханием и расфокусированным взглядом. По словам представителей сети, практика способствует снижению тревожности и позволяет дольше находиться в состоянии покоя без внешних раздражителей.

Эффект был настолько заметен, что в ресторанах снизилась напряженность и количество конфликтных ситуаций. Наблюдения вел даже специальный сотрудник — директор по спокойствию сети Прохор Шаляпин, который подтвердил общее состояние умиротворения у гостей.

Сеть направила заявку в федерацию, предлагая признать «прямую креветку» адаптационной позой, рекомендованной для снятия эмоционального напряжения.