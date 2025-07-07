В Федерации профсоюзов РФ рассказали, какие правила премирования работников вступят в силу с сентября

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила премирования сотрудников, согласно которым снижение премий не может превышать 20% от их месячного заработка. Об этом ТАСС рассказал руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

Он отметил, что данная мера разработана для предотвращения ситуаций, при которых работодатели полностью лишают работников премий за дисциплинарные нарушения или по иным причинам.

«Сейчас, к сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тыс. руб. в качестве оклада, а 80 тыс. — в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, то есть в итоге работник получит всего 20 тыс. руб. на руки», — отметил Купреев.

По его словам, нововведение позволит избежать максимального сокращения премиальных выплат. В случае наличия в компании коллективного договора, в нем необходимо четко прописать условия, виды и сроки выплаты премий, что повысит прозрачность системы вознаграждения и защитит права работников.

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