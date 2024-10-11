В Феодосии жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе, смогут вернуться домой

В Феодосии жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе, сегодня, 11 октября, смогут вернуться домой, сообщил журналистам глава городской администрации Игорь Ткаченко, передает газета «Коммерсантъ».

По информации, к утру ситуация на нефтебазе была стабилизирована, и факельные возгорания в цистернах отсутствуют. Всего из опасной зоны было эвакуировано более 1,1 тысячи человек.

«Сегодня будет принято решение о возвращении эвакуированных в их квартиры. После этого специальные комиссии займутся оценкой ущерба», — добавил Ткаченко.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, на текущий момент не зафиксировано превышение допустимых уровней опасных веществ в воздухе.

За весь период тушения пожара, который начался 7 октября, лишь в одном случае были выявлены вредные вещества.

Ранее сообщалось, что на горящей нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов.