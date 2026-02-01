В феврале россиян ждут девять нерабочих дней

В феврале 2026 года граждане России, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат девять дней отдыха, включая обычные выходные и один праздничный день, сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин РИА Новости . Всего в месяце запланированы 19 рабочих дней и девять нерабочих, включая 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества.

Эксперт пояснил, что для работников с индивидуальными графиками или сменной работой количество рабочих и выходных дней определяется расписанием смен. В таких случаях рабочий день может выпадать на любой день, в том числе на праздники.

Южалин также напомнил, что труд в выходной или праздничный день должен быть компенсирован: либо двойной оплатой, либо предоставлением другого дня отдыха. Эти правила действуют для всех работников независимо от формы занятости.

