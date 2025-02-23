В Финляндии хотят, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в Европе
Финны хотят смены европейского лидера
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В Финляндии надеются, что в связи с проходящими в Германии парламентскими выборами эта страна возьмет на себя ведущую роль в Европе.
Такую позицию в интервью телерадиовещателю Yle озвучила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Она отметила значимость результатов выборов в Германии не только для Финляндии, но и для всей Европы.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Германия после выборов поддерживать Украину, Валтонен сказала, что поддержка продолжится и «может даже усилиться».
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии политика сняли с выборов после слов о непризнанных границах Украины.