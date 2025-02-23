В Финляндии надеются, что в связи с проходящими в Германии парламентскими выборами эта страна возьмет на себя ведущую роль в Европе.

Она отметила значимость результатов выборов в Германии не только для Финляндии, но и для всей Европы.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Германия после выборов поддерживать Украину, Валтонен сказала, что поддержка продолжится и «может даже усилиться».

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии политика сняли с выборов после слов о непризнанных границах Украины.