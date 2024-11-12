В Финляндии отменили спектакль о жизни Христа, чтобы не оскорблять чувства атеистов

В школе финского Уусимаа отменили концерт барочной музыки по религиозным причинам. Об инциденте сообщает Helsingin Sanomat.

Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор должны были исполнить ораторию «Мессия» Генделя, посвященную жизни Иисуса Христа.

Но руководство учреждения сочло, что религиозные мотивы могут оскорбить чувства неверующих. В результате было принято решение отменить выступление.

Организаторы считают, что решение школы, возможно, связано с прецедентом в Хямеенлинне. Там чиновников оштрафовали за дискриминацию школьника-атеиста. Ему выплатили 1500 евро в качестве компенсации.

Представители Национального совета по образованию Финляндии заявили, что руководство школы неверно поняло указания. Мероприятие должно было состояться, так как такие концерты являются частью культурного наследия и учебной программы.

Ранее сообщалось о том, что аэропорты Финляндии у границы РФ вынужденно перешли на навигацию 1960-х годов.