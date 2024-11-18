В Финляндии пожаловались на обрыв кабеля связи с Германией

Финляндию и ФРГ соединяет единственный подводный кабель. Он оказался оборван, за счет чего связь по прямому каналу прекратилась. Об этом сообщила финская газета Ilta-Sanomat.

Для облегчения работ по монтажу кабеля под водой, его проложили по дну рядом с газопроводом «Северный поток». Оказалось, что он оборван.

«Мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно готово к отправке. Точное время ремонта пока неизвестно», — заявил по этому поводу Ари-Юсси Кнаапила, гендиректор компании Cinia, которая выступает в качестве государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры.

По его утверждению, обычно обрыв под водой устраняется в течение 5-15 дней. Данный кабель был проложен восемь лет назад, его длина составляет 1173 км.

Напомним, ранее в ноябре стало известно, что оборонные компании из Финляндии и ФРГ начали передавать Украине данные со спутников. Эта информация, по их мнению, дополнит ту, которая уже есть у Киева. Она поможет ВСУ в обнаружении новых целей, а также поспособствует в наблюдении за развертыванием ВС РФ вдоль линии боевого соприкосновения.