В Финляндии приостановлена работа АЭС «Олкилуото-3»

В Финляндии из-за неисправности приостановили производство энергии на АЭС «Олкилуото-3». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 июня.

По данным издания, которое ссылается на комментарий оператора TVO, работу станция приостановила в связи с неисправностью турбины. На данный момент сообщается о том, что по этому инциденту проводится отдельное расследование.

Напомним, что станция «Олкилуото» находится на побережье Ботнического залива Балтийского моря в Западной Финляндии. Три реактора станции производят почти 30 процентов всей энергии страны. При этом, информации о восстановлении работы станции на данный момент также не сообщается.