В Финляндии приступили к сокращению больничных коек из-за экономии

Стало известно, что в Финляндии в медучреждениях стали сокращать число подготовленных мест для госпитализации пациентов. Это делается ради экономии, об этом сообщил новостной телерадиоканал Yle.

По данным издания, финские власти уже сократили порядка 50 отделений медицинской помощи. Сокращение коснулось почти тысячи больничных коек. Всему причиной запущенный режим экономии, а также нехватка персонала. В некоторых регионах число подготовленных мест сокращено уже на 20%.

«Это создает дополнительную нагрузку на круглосуточные отделения неотложной помощи и более крупные пункты медобслуживания», — указал журналистам Хенна Саари, ученый из Университета Восточной Финляндии.

Сокращение также сильно отразилось на времени ожидания помощи пациентами, обратившимися за медицинской помощью в еще открытых медучреждениях. Еще в начале 2025 года оно в среднем составляло 11 часов. Сейчас же, в некоторых случаях, это время доходит до четырех дней. Больничные койки сокращают по всей территории страны. Только в центральной Финляндии было анонсировано скорое закрытие четырех больничных стационаров, семи пунктов социальной помощи, четырех родильных домов, шести стоматологических клиник, а также пяти домов престарелых. Правительство объясняет такой шаг тяжелым финансовым положением.

