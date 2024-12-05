Прокуроры в Финляндии потребовали пожизненный срок для россиянина Тордена

В Хельсинки начался судебный процесс над россиянином Воиславом Торденом (Яном Петровским), обвиняемым в совершении военных преступлений на территории Украины в 2014 году. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на документ, имеющийся в распоряжении.

В обвинительном заключении для него требуют самой жесткой меры наказания — пожизненного заключения. Слушания в Окружном суде Хельсинки продлятся почти два месяца. Заседания завершатся 31 января. Приговор, как предполагается, будет объявлен в марте.

Сам Торден категорически отрицает вину. Интересно, что Украина изначально стремилась к его экстрадиции после задержания в Финляндии, однако Верховный суд страны отклонил этот запрос.

Ранее МИД Финляндии направил дипломатическую ноту протеста в адрес России по другому вопросу, который касается порчи забора у финского посольства в Москве.