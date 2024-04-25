В Финляндии возле мэрии два раза за неделю испортили флаг Украины

Находящийся перед зданием мэрии финского города Лаппеенранта флаг Украины не дает покоя местным жителям, которые за неделю испортили его уже два раза. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает общественный вещатель Yle.

По сведениям ресурса неизвестные, чьи личности до сих пор не удалось установить, дважды отрезали веревки, которые удерживают украинское полотнище. Кроме того, во второй раз «партизаны» также срезали веревки, находящиеся на других флагштоках. Таким образом они исключили возможность размещения флага и там. На инцидент городские власти пожаловались в полицию, а также заявили о том, что постараются вернуть символ Украины на прежнее место «как только это станет возможно».

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