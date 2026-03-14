В ФК «Урал» отреагировали на задержание футболиста по делу об убийстве бизнесвумен

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» оказался в центре скандальной хроники, не имеющей отношения к спорту. Президент клуба Григорий Иванов заявил РИА Новости-Спорт , что не располагает информацией о задержании защитника второй команды Даниила Секача. Между тем в правоохранительных органах утверждают: 20-летний уроженец Кисловодска, подозреваемый в жестоком убийстве женщины на северо-западе Москвы, является действующим футболистом екатеринбургской команды.

Трагедия разыгралась в квартире на Строгинском бульваре в Москве. По версии следствия, мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, уговорили несовершеннолетнюю девочку открыть дверь неизвестному. Ворвавшийся мужчина вскрыл сейф, но в этот момент домой вернулась мать школьницы. Женщина была жестоко убита.

Подозреваемого задержали на Нижегородском шоссе. Им оказался молодой человек 2005 года рождения. Источники опознали в задержанном Даниила Секача, который, по предварительным данным, числится в составе одного из футбольных клубов Екатеринбурга.

В «Урале» эту информацию встретили с недоумением. Президент клуба Григорий Иванов в беседе с РИА Новости был краток.

«У меня никакой информации нет. Я впервые об этом слышу», — сказал Иванов, комментируя появившуюся информацию.

Однако факты вещь упрямая. Секач действительно значится в заявке «Урала-2», выступающего во Второй лиге. Путь в профессиональный футбол у молодого защитника был вполне типичным: академия московского «Локомотива», юношеская команда «Ростова», ДЮСШ «Строгино» и «Мастер-Сатурн». Теперь вместо спортивных сводок его имя попало в криминальные.

Следствию предстоит разобраться в обстоятельствах дела и доказать причастность задержанного к особо тяжкому преступлению. В «Урале» тем временем надеются, что произошла ошибка, и их игрок не имеет отношения к кровавой драме на западе Москвы.

Ранее сообщалось, что силовики схватили беглого мошенника и вероятного убийцу бизнесвумен в Москве.