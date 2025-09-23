Эстонское судно Scanlark, задержанное немецким спецназом по подозрению в причастности к запуску беспилотников, было отпущено после публикаций RT о незаконности действий властей ФРГ.

Как сообщила Анна, дочь одного из российских моряков экипажа, прокурор официально заявил об отсутствии претензий к судну и разрешил продолжение рейса. Инцидент начался 26 августа, когда бойцы спецподразделения штурмовали судно с утверждением, что с его палубы был запущен дрон — обвинение, которое владеющая компания назвала «абсурдным».

По данным канала, морякам запрещали покидать судно, хотя юридических оснований для задержания не предъявляли. При этом появлялась информация, что еды на транспорте может хватить лишь до конца месяца. Публикации RT привлекли международное внимание к нарушению морского права, вынудив немецкие власти пересмотреть позицию.

Ранее сообщалось, что китайское грузовое судно впервые заметили у берегов Крыма.