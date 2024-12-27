В ФСБ раскрыли подробности преступления американца Спектора против россиян

Американец Джин Спектор получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в России и сбор информации для генетического скрининга. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Американский гражданин Джин (Евгений) Спектор был приговорен к 15 годам лишения свободы за шпионскую деятельность, направленную на сбор информации для разработки системы генетического скрининга среди населения России. Решение вынес Мосгорсуд, назначив штраф в размере 14 млн руб.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила, что доказательства против Спектора были собраны в полном объеме, что позволило установить его вину. Арестовали подозреваемого в августе 2023 года.

Важно отметить, что иностранные военные уже не раз проявляли интерес к биологическим материалам жителей России.

Кроме того, Спектор оказался вовлечен в расследование, касающееся Анастасии Алексевой, экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Ранее на Сахалине местного жителя арестовали за разведывательную деятельность для СБУ.