В Газе впервые в истории объявили состояние критического голода

Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа, об этом говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы Организации Объединенных Наций (ООН).

Отмечается, что это высший уровень продовольственного кризиса по международной классификации.

Согласно данным ООН, более полумиллиона жителей Газы оказались в условиях крайней нехватки продовольствия. Ситуация характеризуется повсеместным недоеданием, крайней нищетой и ростом числа предотвратимых смертей среди населения.

Для оценки продовольственной безопасности используется специальная шкала — Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC). Она включает пять стадий, где уровни с третьего по пятый соответствуют острой нехватке продовольствия. Пятая, высшая стадия, означает наступление катастрофического голода.

Эксперты дали неутешительный прогноз на ближайшие месяцы. Ожидается, что к концу сентября 2025 года более 640 тыс. человек в Газе будут находиться в состоянии катастрофического голода. Еще 1,14 млн человек окажутся в фазе чрезвычайной ситуации (ЧС), а 396 тысяч человек — в фазе кризиса.

Кроме того, острая нехватка обогащенного молока и специализированных питательных смесей угрожает жизни детей. В медицинских учреждениях остаются самые тяжелые случаи недоедания, при этом медики испытывают дефицит специальных лечебных смесей.

Статистика демонстрирует тревожную динамику — за последние 22 месяца от последствий недоедания умерли 89 человек, преимущественно дети в возрасте до 18 лет. Только за первые 20 дней августа было зафиксировано 133 случая смерти, включая 25 детей.

Представитель Международного комитета спасения Жанетт Бейли охарактеризовала ситуацию как худшую гуманитарную катастрофу современности.

Количество детей до пяти лет, страдающих от острого истощения, практически удвоилось с июня и превысило 12 тыс. человек. Более 2,5 тыс. находятся в состоянии крайне тяжелой формы истощения, которое представляет непосредственную угрозу их жизни.

Отмечается, что основные традиционные источники продовольствия в Газе — сельское хозяйство и рыболовство, были разрушены в результате военных действий. Около 90% гуманитарных грузов изымаются до достижения распределительных пунктов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил военную операцию по взятию под контроль Газы.