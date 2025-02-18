В ГД предложили обязывать психологов проходить переквалификацию каждые пять лет
Российских психологов обяжут проходить переквалификацию каждые пять лет
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Российские психологи должны будут проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет. Эта информация содержится в проекте основного закона «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации», который опубликован в телеграм-канале Нины Останиной, председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства.
Согласно законопроекту, право на осуществление психологической практики в России будет предоставлено гражданам с соответствующим высшим образованием и квалификационными требованиями.
Также данное право получат лица с высшим образованием, не связанным с психологией, но прошедшие переподготовку в этой области и подтвердившие свои навыки. При этом предлагается обязательное повышение квалификации раз в пять лет.
В проекте обозначается, что заниматься психологической деятельностью не смогут лица, признанные недееспособными или состоящие на учете в диспансерах по поводу зависимости или психических расстройств.
Также к деятельности не допускаются лица с уголовной историей. В проекте закрепляются определения таких понятий, как психологическая помощь и психологическое благополучие.
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