В ГД предложили обязывать психологов проходить переквалификацию каждые пять лет

Российские психологи должны будут проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет. Эта информация содержится в проекте основного закона «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации», который опубликован в телеграм-канале Нины Останиной, председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства.

Согласно законопроекту, право на осуществление психологической практики в России будет предоставлено гражданам с соответствующим высшим образованием и квалификационными требованиями.

Также данное право получат лица с высшим образованием, не связанным с психологией, но прошедшие переподготовку в этой области и подтвердившие свои навыки. При этом предлагается обязательное повышение квалификации раз в пять лет.

В проекте обозначается, что заниматься психологической деятельностью не смогут лица, признанные недееспособными или состоящие на учете в диспансерах по поводу зависимости или психических расстройств.

Также к деятельности не допускаются лица с уголовной историей. В проекте закрепляются определения таких понятий, как психологическая помощь и психологическое благополучие.

Ранее психолог Елена Шидловская перечислила рекомендации по снижению уровня стресса без приема подобных препаратов.