В ГД предложили отказаться от «воскресного папы» в пользу совместного воспитания детей после развода

Группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андреем Свинцовым внесла на рассмотрение законопроект, который может изменить практику воспитания детей в России после развода родителей, пишет ТАСС.

Документ предлагает закрепить право суда назначать совместное воспитание, если бывшие супруги не могут договориться самостоятельно.

Согласно представленной инициативе, суд сможет установить индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей, учитывая их мнение и пожелания детей старше 10 лет. Однако совместное воспитание не будет применяться, если один из родителей живет за границей, не имеет постоянного жилья или ограничен в родительских правах.

Законопроект также предусматривает ряд исключений. Так, например, суд может отказать в совместном воспитании, если у ребенка есть хроническое заболевание, требующее постоянного ухода или если работа одного из родителей (вахта, командировки) не позволяет соблюдать график.

Другими основаниями для отказа могут стать большое расстояние между домами родителей или негативное заключение органов опеки.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие поможет снизить стресс детей при разводе. По статистике, дети из неполных семей чаще сталкиваются с тревожностью, проблемами в учебе и поведении. Совместное воспитание, по мнению депутатов, укрепит связь с обоими родителями и смягчит последствия распада семьи.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесли законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми.