Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для родителей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит семьям с детьми до полутора лет временно приостановить ипотечные платежи или уменьшить их размер. Льгота коснется родителей, у которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект, разработанный по поручению президента, предлагает ввести ипотечные каникулы для семей с детьми до полутора лет. Право на льготу получат заемщики, у которых появился второй или последующий ребенок — как родной, так и усыновленный.

Согласно документу, родители смогут однократно приостановить выплаты по ипотеке или снизить их размер на срок до 18 месяцев.

При этом с 7 по 18 месяц льготного периода банки сохранят право начислять проценты в полном объеме. Это сделано для баланса интересов кредиторов и заемщиков.

Законопроект также предусматривает поддержку для родителей первенцев. Если доход семьи упал более чем на 20%, а ипотечные платежи превышают 40% бюджета, можно получить каникулы на полгода.

Инициатива направлена на поддержку семей в сложный период и должна снизить финансовую нагрузку на родителей с маленькими детьми. Ожидается, что законопроект рассмотрят в ближайшее время.

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