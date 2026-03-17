В ГД предложили ввести обязательный температурный стандарт для общественного транспорта

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Гусев направил в правительство законопроект, предусматривающий обязательные требования к температуре в салонах общественного транспорта и финансовую компенсацию пассажирам в случае нарушения этих условий. Документ имеется в распоряжении РИА Новости .

Документ предполагает внесение изменений в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Согласно инициативе, перевозчиков предлагается обязать поддерживать комфортную температуру в автобусах, троллейбусах и других видах городского транспорта в соответствии с нормативами, которые будут определяться правительством.

Если на линию выйдет транспорт без работающего отопления зимой, неисправного кондиционера летом или вовсе без соответствующих климатических систем, пассажир сможет оплатить только половину стоимости поездки. В случаях, когда билет уже приобретен по полной цене, перевозчик должен будет вернуть 50% уплаченной суммы.

Авторы инициативы считают, что такая мера должна одновременно компенсировать неудобства пассажирам и стимулировать транспортные компании своевременно устранять технические неисправности.

По замыслу разработчиков, новые нормы создадут единый федеральный стандарт качества перевозок и повысят ответственность перевозчиков за техническое состояние подвижного состава.

