В ГД приняли поправки по поводу закона о штрафах за поиск запрещенных материалов

Во втором слушании в Государственной думе одобрили поправки, предусматривающие денежные взыскания за поиск и доступ к материалам, признанным экстремистскими, в сети Интернет. Поддержку новому закону выразили 285 парламентариев, 19 высказались против, а 20 предпочли воздержаться.

В случае нарушения, размер штрафа составит от 3 до 5 тыс. руб. Поправки, вводящие ответственность за поиск «заведомо экстремистской информации» (ст. 13.53), будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. При определении вины будет учитываться способ получения доступа к запрещенным ресурсам, включая использование VPN-сервисов.

Также изменения коснутся статьи 14.3 КоАП РФ (о нарушениях в сфере рекламы). Распространение рекламы VPN-сервисов повлечет за собой штрафы: для частных лиц — от 50 до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. руб.

Вводится новая статья 13.52 КоАП РФ, регулирующая порядок использования на территории страны программ и устройств для доступа к информационным ресурсам с ограниченным доступом.

Предусмотрены штрафы за нарушение запрета на предоставление доступа к ресурсам, заблокированным в России, а также за несоблюдение порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Размер штрафов соответствует тем, что установлены за рекламу VPN.

За повторные нарушения штрафы увеличиваются: для граждан — от 100 до 200 тыс., для должностных лиц — от 200 до 300 тыс., для юридических лиц — от 800 тыс. до миллиона рублей.

Инициатива о введении штрафов за поиск экстремистских материалов онлайн была выдвинута группой депутатов в октябре 2024 года и принята в первом чтении в январе текущего года. Сенатор Артем Шейкин, один из авторов поправок, подчеркнул, что использование VPN само по себе не будет преследоваться, речь идет только о применении таких сервисов в противозаконных целях.

Инициатива вызвала дискуссии в обществе, критику высказали депутат Госдумы Владислав Даванков, Маргарита Симоньян и Екатерина Мизулина. В Кремле отметили важность разъяснения нововведений гражданам.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса и Новороссии сохранят гражданство после поправок Госдумы.