В отношении актрисы Трояновой могут возбудить дело за угрозу убить президента России

Звезду фильма «Волчок» и сериала «Ольга» Яну Троянову* могут привлечь к уголовной ответственности за слова о желании убить президента России. Об этом пишет RT .

Актриса Яна Троянова резко высказалась о политической обстановке в мире и России, а затем позволила себе угрозы в адрес президента РФ. Она призналась, что могла бы его убить.

Грубое заявление вызвало негодование у поклонников и особенно у общественников. На звезду телеэкранов пожаловался председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев: он инициировал обращения в СК и прокуратуру. Троянову требуют наказать по статье УК РФ об угрозе убийством.

Напомним, что Яна Троянова уехала из России в 2022 году. В качестве причины указывали проблемы со здоровьем, которые вынудили ее жить в Грузии. Однако позже в ходе интервью актриса призналась, что уехала еще дальше: она обосновалась во Франции. В ноябре 2023 году Минюст признал ее иностранным агентом.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента