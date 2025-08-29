В ГД раскрыли, когда призывной возраст в РФ повысят до 21 года

В России в перспективе возможно увеличение минимального возраста для призыва на военную службу с 18 лет до 21 года. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

По его информации, разработка соответствующего законопроекта станет актуальной после завершения специальной военной операции.

Он отметил, что в данном вопросе существует явное противоречие между потребностями развития личности, получения образования молодежью и потребностями вооруженных сил. Со временем предложение об увеличении минимального возраста призыва может стать вполне обоснованным, подчеркнул Смолин.

Депутат напомнил, что вопрос об увеличении нижней границы призывного возраста уже поднимался ранее. Однако в конечном итоге было принято решение поднять только верхний возрастной предел — с 27 до 30 лет.

Парламентарий уточнил, что в настоящее время повышение призывного возраста до 21 года в России представляется маловероятным. Однако после завершения СВО к этому вопросу необходимо будет вернуться.

Кроме того, при выезде из России молодых людей будут проверять по базе данных выданных повесток. Как сообщил изданию «Абзац» член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, в случае выявления попыток уклонения от воинской службы сотрудники пограничной службы будут проводить с молодым человеком разъяснительную работу или отказывать ему в выезде за границу.

Ранее сообщалось, что украинцы от 18 до 22 лет начали массово выезжать с Украины после снятия запрета.