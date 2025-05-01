В ГД рассказали, кто из россиян может получать 11 тысяч рублей ежемесячно

Граждане России, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы, имеют право на ежемесячную выплату от государства в размере почти 11 тысяч рублей, как поведала в беседе с РИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Государственной Думы по социальной политике.

Парламентарий сообщила, что до начала 2025 года финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей могли получить только родители или законные представители ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Для других лиц, оказывающих помощь, размер выплаты был значительно меньше — 1200 рублей.

«С января 2025 года по указу президента Владимира Путина любой родственник (или трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год). После этого он будет ежемесячно получать почти 11 тысяч руб», — сказала Стенякина.

Она сообщила, что с февраля 2025 года размер этой выплаты был увеличен на 9,5%. В дальнейшем индексация будет производиться ежегодно с учётом уровня инфляции.

Средства на счета родителей и опекунов перечисляются автоматически, поэтому нет необходимости подавать заявление каждый год, — подчеркнула Стенякина.

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