В ГД разрабатывают проект запрета иностранцам въезда за оскорбление России

Гражданам других государств, которые нанесли ущерб интересам России за рубежом, будет закрыт въезд в страну. Об этом стало известно из заявления депутата Государственной Думы Российской Федерации, члена фракции «Единая Россия» Айрата Фаррахова, которое было опубликовано в газете «Известия».

Депутат отметил, что проект закона ориентирован на перспективу, поскольку после окончания украинского конфликта лица, совершившие правонарушения в отношении России, столкнутся с трудностями на границе при въезде в Россию.

«Сам факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах, и в случае, если этот человек (иностранец. — Прим. ред.) когда-либо пожелает посетить Российскую Федерацию в целях туризма, приглашения на форум или по каким-то другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом», — сказал Фаррахов.

В рамках новых изменений законодательства будет предусмотрена возможность привлечения к ответственности как иностранных агентов, так и граждан, покинувших страну, в случае нарушения ими положений Административного кодекса. В качестве обеспечительной меры законопроект предусматривает возможность ареста имущества.

Ранее, 8 июня, стало известно о том, что в Россию прибыл отец Илона Маска. Он будет присутствовать на «Форуме будущего 2050».