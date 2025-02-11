В ГД РФ вывели депутата Гурулева из состава комитета по обороне
Депутат Гурулев перешел в комитет региональной политики
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Депутат Андрей Гурулев выводится из состава думского комитета по обороне – проект постановления был принят на пленарном заседании, уточняет РИА Новости.
Издание уточняет, что после данного решения Гурулев будет состоять в комитете Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Депутат ранее также сообщал, что данный переход был продиктован работой над теми вопросами, которые касаются жизни граждан на местах.
Напомним, что в ГД РФ собираются увеличить штрафы для граждан, которые не сообщают в военкоматы свои данные о переезде. Данный законопроект планируется внести уже на следующей неделе.