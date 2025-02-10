В Госдуме заявили об ужесточении штрафов за сокрытие переезда от военкомата

В Госдуму внесут законопроект об увеличении штрафов для граждан, не сообщивших в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. Об этом пишет ТАСС.

Комитет Госдумы по обороне готовит серьезное ужесточение административной ответственности для граждан, игнорирующих обязанность уведомлять военкоматы о переезде. Новый законопроект, получивший одобрение правительства, планируется внести в парламент уже на следующей неделе.

Инициатива предполагает существенное увеличение штрафов за несообщение в военный комиссариат о смене места жительства на срок более трех месяцев без официальной регистрации. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, санкции станут «ощутимыми» для нарушителей.

Действующее законодательство обязывает граждан информировать военкоматы или местную администрацию не только о переезде, но и об изменениях в семейном положении, образовании, месте работы или должности. Уведомление можно подать как в письменной форме, так и через портал госуслуг.

Сейчас нарушение этих требований наказывается штрафом от одной до пяти тысяч рублей. Хотя конкретные суммы новых санкций пока не разглашаются, эксперты прогнозируют их значительное увеличение. Также законопроект затронет правила информирования военкоматов о выезде из России на срок более полугода.

Ранее стало известно о том, что Госдума отказалась сокращать рабочую неделю для женщин с двумя детьми.