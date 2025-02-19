В ГД внесли проект о запрете заглушек и повышении штрафа за непристегнутый ремень

В Госдуму представили законопроект, увеличивающий штраф за отсутствие ремня безопасности в два раза, до 3 тыс. руб., а также полностью запрещающий использование заглушек. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Первый из них призван изменить закон «О защите прав потребителей», вводя запрет на продажу заглушек, доступных на маркетплейсах за небольшие деньги. Продавцы и водители, использующие эти устройства, будут штрафоваться.

Второй законопроект предполагает увеличение штрафа за непристегнутый ремень для любого пассажира с 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Антон Шамарин, председатель Национального автомобильного союза (НАС), отметил, что проблема с заглушками действительно серьезная, и многие не понимают ее масштабы. Он считает, что это «чудо техники» следует запретить и ввести штрафы за его рекламу.

Кроме того, в НАС предлагают сделать так, чтобы водителям, пострадавшим в ДТП без пристегнутых ремней, пришлось самим покрывать расходы на лечение.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость иномарок Kia и Hyundai в России выросла на 42%.