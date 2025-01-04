В Германии инцидент с Бербок в Сирии назвали унижением

Депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала в социальных сетях реакцию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на инцидент в Сирии.

Она подчеркнула, что Бербок, вместо того чтобы выразить возмущение, лишь посмеивается над своим унижением. Дагделен назвала этот день мрачным для немецкой дипломатии, добавив, что подобные действия поощряют исламистов в Германии.

В пятницу, 3 января, Бербок вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро совершила незапланированный визит в Сирию. В Дамаске они провели переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом аш-Шараа, известным также как Абу Мухаммед аль-Джулани. Однако представители сирийской стороны отказались пожать руку немецкому министру.