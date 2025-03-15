В Германии медбрата обвинили в убийстве девяти человек для обеспечения «тишины»

В немецком Вюрзелене 44-летнего медбрата обвиняют в убийстве девяти человек и покушении на убийство еще 34 пациентов, сообщило издание Bild.

Отмечается, что расследование дела началось после того, как руководство одной из клиник заметило странности в работе своего сотрудника и обратилось в полицию в 2024 году.

В июле медработника арестовали по обвинению в 11 случаях покушения на убийство. В процессе расследования также провели эксгумации тел пациентов для уточнения числа жертв.

В феврале 2025 года прокуратура опубликовала информацию о пяти убийствах и 25 покушениях, а затем к делу добавились еще четыре убийства и девять покушений.

Как пишет Bild, злоумышленник работал в отделении паллиативной помощи, где вводил пациентам чрезмерные дозы обезболивающих и седативных средств. Таким образом он хотел обеспечить себе «тихую» ночную смену. Среди его жертв оказались пациенты, находившиеся на пороге выписки.

Прокуратура Аахена предъявила медбрату обвинения в пяти убийствах и 25 покушениях на убийство. Следственные действия по делу продолжаются.

Ранее издание Bild сообщило, что в одной из школ Берлина захотели обязать учащихся отпраздновать Рамадан.