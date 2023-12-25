В Германии остановили работу вокзала из-за возникшей угрозы
Фото: [©Марина Меркулова/РИА Новости]
В Германии остановили работу железнодорожного вокзала из-за опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Под угрозой оказался вокзал города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. О возможном теракте на вокзале сообщили в полицию, после чего транспортный узел был оцеплен правоохранительными органами. Полиция с автоматами оцепила вокзал, а на его территории начали проводить обыск.
До сих пор вокзал остается закрытым, движение через него и отправления с него временно остановили.