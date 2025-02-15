В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев на родину

В Германии планируют открыть консультативные центры для возвращения украинских беженцев на родину. Соответствующее соглашение в рамках Мюнхенской конференции по безопасности подписали ФРГ и Украина, сообщает немецкое МВД.

Цель открытия таких центров – консультирование и поддержка граждан Украины по вопросам их возвращения на родину, а также оказание помощи в трудоустройстве на Украине и в Германии. Кроме того, на базе «хабов единства» будут проводиться культурные мероприятия на украинском и немецком языках, а также регионоведческие курсы.

Первый такой центр будет открыт в Берлине.

По данным правительства Германии, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 млн граждан Украины, большинство из них – беженцы.

Ранее сообщалось о том, что украинцы стали массово переезжать из Польши в Германию.