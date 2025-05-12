В Германии призвали Украину приехать в Турцию на переговоры с Россией

Украине необходимо принять предложение России о переговорах в Стамбуле, но при этом не настаивать на условиях, которые были сформулированы «коалицией желающих». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре.

По словам политика, АдГ солидарна с позицией главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, согласно которому Украине необходимо принять предложение о прямых двусторонних переговорах, ожидающихся 15 мая в Стамбуле.

«Даже без предварительно согласованных условий, как это требует так называемая „коалиция желающих“ в форме безоговорочного 30-дневного прекращения огня», — сообщил он.

Котре считает, что, судя по всему, администрация президента США не хочет поддерживать эскалацию или затягивание противостояния на Украине, а напротив, уже не единожды ясно выступала за скорейшую остановку боевой конфронтации и за прямые переговоры.

Ранее стало известно о том, что вероятную встречу России и Украины может посетить Трамп.