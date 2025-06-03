В Германии прошла крупнейшая эвакуация из-за опасных бомб

Власти Кельна объявили о начале масштабной эвакуации 20,5 тысячи человек из-за обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Бомбы были обнаружены во время работ по исследованию грунта в районе Дойц. Две из них оказались американского производства, вес составляет 20 тонн. Третья оказалась с ударными взрывателями.

Эвакуация начнется утром 4 июня и затронет зону в радиусе 1 км от места обнаружения боеприпасов. Будут закрыты центральный железнодорожный вокзал, телерадиокомпания RTL, ратуша, больница и социальные учреждения. Власти Кельна отметили, что это самая крупная эвакуация в городе с 1945 года.

Отметим, что обнаружение старых боеприпасов не редкость. Только за год было обезврежено более двух тысяч боеприпасов времен войны, однако ранее не было настолько крупной эвакуации.

Ранее сообщалось, что поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области.