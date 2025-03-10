В Германии участница автопробега в поддержку России попала под суд за «зигу»

Полиция в Кельне обвинила Эллу Браусову в демонстрации нацистского приветствия во время автопробега, организованного в поддержку России. Об этом пишет RT.

Автопробег состоялся в Германии в 2024 году. По словам Эллы Браусовой, в конце мероприятия она снимала колонну машин, откуда ей начали махать руками. Женщина всего лишь помахала в ответ, но полиции показалось, что она, как говорят в народе, «кинула зигу». При этом стражи порядка пришли побеседовать с немкой гораздо позже: тогда участники отдыхали на вечеринке под русские песни.

«Когда мне сказали, в чем обвиняют, у меня голос пропал. Это абсурд! У меня два деда на той страшной войне погибли, я всегда чтила их память, все памятные мероприятия посещала. И вдруг стала бы показывать этот жест?» — поделилась Браусова.

Известно, что демонстрация свастики и других нацистских символов в Германии уголовно наказуема: за это предусмотрено лишение свободы. Срок зависит от тяжести преступления и конкретного случая, нередко назначают до трех лет тюрьмы. Суд над Брусовой состоится 12 марта 2025 года.

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